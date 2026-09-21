Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hooker, John Lee - Boom Boom, Wolf, Howlin' - Smokestack Lighting, Reed, Jimmy - Ain't That Lovin' You Baby, - Every Day I Have the Blues, Broonzy, Big Bill - Key to the Highway, King, Freddie - I'm Tore Down, Williamson, Sonny Boy - Fattening Frogs for Snakes, Dupree, Champion Jack - Misery Blues, Waters, Muddy - Hoochie Coochie Man, James, Elmore - Dust My Blues, Witherspoon, Jimmy - Ain't Nobody's Business, Walter, Little - My Babe, Johnson, Lonnie - Blues 'round My Door, Rush, Otis - I Can't Quit You Baby, King, Albert - Dyna-flow
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