Духовка электрическая ENERGY GT-18A (1000 Вт, 18л)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
18
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
В наличии
Код товара: 697134
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
18
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х30
Вес, кг.
4.45
Описание товара Духовка электрическая ENERGY GT-18A (1000 Вт, 18л)
Электрическая духовка ENERGY gt-18a 1000 Вт, 18 л 105497 предназначена для приготовления и разогрева пищи. Обеспечивает быстрый нагрев, что экономит время. В процессе приготовления еды не задействованы микроволны, благодаря чему устройство безопасно для здоровья. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков, за счет чего подходит для пожилых людей.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
18
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1000
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Страна производитель
Китай
Электрическая духовка ENERGY gt-18a 1000 Вт, 18 л 105497 предназначена для приготовления и разогрева пищи. Обеспечивает быстрый нагрев, что экономит время. В процессе приготовления еды не задействованы микроволны, благодаря чему устройство безопасно для здоровья. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков, за счет чего подходит для пожилых людей.
Духовка электрическая ENERGY GT-18A (1000 Вт, 18л) - купить по цене 4690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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