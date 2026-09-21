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Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
36
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703541
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
36
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
сенсорное
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
да
Мощность духовки
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х51х49
Вес, кг.
14.8

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный

Запекайте мясо, тушите овощи, готовьте на гриле, сушите ягоды и грибы, равномерно размораживайте и разогревайте продукты в электрической мини-печи Hyundai MIO-HY087. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность тостера, аэрогриля и электрической духовки. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1800 Вт. Объем печи – 36 л. В ней можно зажарить крупную курицу, сделать большую пиццу или мясо в фольге. Удобное сенсорное управление. В одно касание включайте мини-печь, управляйте конвекцией и обдувом, а также выбирайте автопрограммы. Устанавливайте нужную температуру от 40 до 230 C с помощью поворотного регулятора. На светодиодном LED-дисплее будет показана температура в печи и время до окончания программы. Таймер до 6 часов. Расширьте список интересных блюд, которые вы сможете приготовить. Томленая говядина, домашний йогурт, дрожжевое тесто – поставьте их в мини-печь, включите таймер и смело занимайтесь своими делами. 16 автопрограмм. Выбирайте из множества предустановленных автопрограмм, включая разморозку и сушку, приготовление картофеля фри, стейков, тостов и других блюд. Используйте автоматический режим аэрогриля, чтобы без добавления масла получить вкусное мясо с хрустящей корочкой. Мини-печь оснащена вертелом для запекания цыпленка или овощей на гриле. Конвекция и обдув. Запускайте необходимый режим в одно прикосновение. Например, конвекция позволит эффективнее и равномернее размораживать или запекать продукты. С ней блюда готовятся значительно быстрее. В режиме обдува вентилятор работает на более высокой скорости, что помогает создать румяную корочку на выпечке и хлебе. Большой набор аксессуаров. В комплекте с Hyundai MIO-HY087 идут решетка-гриль, прямоугольный противень, корзина-фритюр, два ухвата – для снятия противня и решетки-гриль, вертел, поддон для крошек и масла. Готовьте самые разнообразные блюда легко и комфортно. Эргономичный дизайн. Включайте внутреннюю подсветку и наблюдайте за процессом приготовления через дверцу с прозрачным стеклом. Дверца оснащена удобной ручкой из нержавеющей стали и открывается вниз. Размещайте мини-печь, где хотите: нескользящие ножки делают модель устойчивой на любой поверхности. Основные характеристики Тип управления: сенсорное Объем: 36 л Потребляемая мощность: 1700 Вт Дисплей: ДА Режимы Конвекция: ДА Вертел: ДА Корпус Цвет: серебристый Дополнительный цвет: черный Способ открытия двери: ручка Открытие двери: вниз Комплектация Противень в комплекте: ДА Съемная решетка в комплекте: ДА Съемная ручка для поддона: ДА Дополнительно в комплекте: поддон для сбора крошек и масла Особенности Световой индикатор: ДА Особенности: функция аэрогриля, ручка из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
36
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
да
Мощность духовки
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Запекайте мясо, тушите овощи, готовьте на гриле, сушите ягоды и грибы, равномерно размораживайте и разогревайте продукты в электрической мини-печи Hyundai MIO-HY087. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность тостера, аэрогриля и электрической духовки. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1800 Вт. Объем печи – 36 л. В ней можно зажарить крупную курицу, сделать большую пиццу или мясо в фольге. Удобное сенсорное управление. В одно касание включайте мини-печь, управляйте конвекцией и обдувом, а также выбирайте автопрограммы. Устанавливайте нужную температуру от 40 до 230 C с помощью поворотного регулятора. На светодиодном LED-дисплее будет показана температура в печи и время до окончания программы. Таймер до 6 часов. Расширьте список интересных блюд, которые вы сможете приготовить. Томленая говядина, домашний йогурт, дрожжевое тесто – поставьте их в мини-печь, включите таймер и смело занимайтесь своими делами. 16 автопрограмм. Выбирайте из множества предустановленных автопрограмм, включая разморозку и сушку, приготовление картофеля фри, стейков, тостов и других блюд. Используйте автоматический режим аэрогриля, чтобы без добавления масла получить вкусное мясо с хрустящей корочкой. Мини-печь оснащена вертелом для запекания цыпленка или овощей на гриле. Конвекция и обдув. Запускайте необходимый режим в одно прикосновение. Например, конвекция позволит эффективнее и равномернее размораживать или запекать продукты. С ней блюда готовятся значительно быстрее. В режиме обдува вентилятор работает на более высокой скорости, что помогает создать румяную корочку на выпечке и хлебе. Большой набор аксессуаров. В комплекте с Hyundai MIO-HY087 идут решетка-гриль, прямоугольный противень, корзина-фритюр, два ухвата – для снятия противня и решетки-гриль, вертел, поддон для крошек и масла. Готовьте самые разнообразные блюда легко и комфортно. Эргономичный дизайн. Включайте внутреннюю подсветку и наблюдайте за процессом приготовления через дверцу с прозрачным стеклом. Дверца оснащена удобной ручкой из нержавеющей стали и открывается вниз. Размещайте мини-печь, где хотите: нескользящие ножки делают модель устойчивой на любой поверхности. Основные характеристики Тип управления: сенсорное Объем: 36 л Потребляемая мощность: 1700 Вт Дисплей: ДА Режимы Конвекция: ДА Вертел: ДА Корпус Цвет: серебристый Дополнительный цвет: черный Способ открытия двери: ручка Открытие двери: вниз Комплектация Противень в комплекте: ДА Съемная решетка в комплекте: ДА Съемная ручка для поддона: ДА Дополнительно в комплекте: поддон для сбора крошек и масла Особенности Световой индикатор: ДА Особенности: функция аэрогриля, ручка из нержавеющей стали
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Отзывы


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