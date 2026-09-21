Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY087 36л. 1700Вт серебристый/черный

Запекайте мясо, тушите овощи, готовьте на гриле, сушите ягоды и грибы, равномерно размораживайте и разогревайте продукты в электрической мини-печи Hyundai MIO-HY087. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность тостера, аэрогриля и электрической духовки. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря высокой мощности 1800 Вт. Объем печи – 36 л. В ней можно зажарить крупную курицу, сделать большую пиццу или мясо в фольге. Удобное сенсорное управление. В одно касание включайте мини-печь, управляйте конвекцией и обдувом, а также выбирайте автопрограммы. Устанавливайте нужную температуру от 40 до 230 C с помощью поворотного регулятора. На светодиодном LED-дисплее будет показана температура в печи и время до окончания программы. Таймер до 6 часов. Расширьте список интересных блюд, которые вы сможете приготовить. Томленая говядина, домашний йогурт, дрожжевое тесто – поставьте их в мини-печь, включите таймер и смело занимайтесь своими делами. 16 автопрограмм. Выбирайте из множества предустановленных автопрограмм, включая разморозку и сушку, приготовление картофеля фри, стейков, тостов и других блюд. Используйте автоматический режим аэрогриля, чтобы без добавления масла получить вкусное мясо с хрустящей корочкой. Мини-печь оснащена вертелом для запекания цыпленка или овощей на гриле. Конвекция и обдув. Запускайте необходимый режим в одно прикосновение. Например, конвекция позволит эффективнее и равномернее размораживать или запекать продукты. С ней блюда готовятся значительно быстрее. В режиме обдува вентилятор работает на более высокой скорости, что помогает создать румяную корочку на выпечке и хлебе. Большой набор аксессуаров. В комплекте с Hyundai MIO-HY087 идут решетка-гриль, прямоугольный противень, корзина-фритюр, два ухвата – для снятия противня и решетки-гриль, вертел, поддон для крошек и масла. Готовьте самые разнообразные блюда легко и комфортно. Эргономичный дизайн. Включайте внутреннюю подсветку и наблюдайте за процессом приготовления через дверцу с прозрачным стеклом. Дверца оснащена удобной ручкой из нержавеющей стали и открывается вниз. Размещайте мини-печь, где хотите: нескользящие ножки делают модель устойчивой на любой поверхности. Основные характеристики Тип управления: сенсорное Объем: 36 л Потребляемая мощность: 1700 Вт Дисплей: ДА Режимы Конвекция: ДА Вертел: ДА Корпус Цвет: серебристый Дополнительный цвет: черный Способ открытия двери: ручка Открытие двери: вниз Комплектация Противень в комплекте: ДА Съемная решетка в комплекте: ДА Съемная ручка для поддона: ДА Дополнительно в комплекте: поддон для сбора крошек и масла Особенности Световой индикатор: ДА Особенности: функция аэрогриля, ручка из нержавеющей стали