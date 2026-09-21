Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY081 38л. 2000Вт серебристый/черный

Компактная мини-печь Hyundai MIO-HY081 в стильном хайэнд-дизайне принесет радость готовки даже самых требовательных к термической обработке рецептов на кухню любого размера. Иногда в помещении попросту не хватает места для установки полноценного духового шкафа. Это не проблема, потому что все функции духовки можно реализовать в компактном корпусе. Hyundai MIO-HY081 можно установить в любом удобном месте, даже на столешнице. При этом внутреннее пространство устройства вмещает до 38 литров объёма. Максимальная мощность, на которой работает прибор, составляет 2000 Ватт. Она позволяет разогревать печь до 250 градусов. Такой температуры достаточно даже для приготовления блюд, требующих быстрой и сильной термической обработки. Таких, как, к примеру, пицца. В данной модели предусмотрен ряд оригинальных функций. Среди них вертел для готовки на гриле и конвекция для имитации работы конвектомата, где постоянно циркулирует воздух и гоняет жар. На лицевой панели прибора присутствует четыре алюминиевых поворотных регулятора для управления различными параметрами Hyundai MIO-HY081. Верхний отвечает за выбор типа нагрева, второй – за температуру, третий – за режимы готовки, а последний – это таймер. Все они устойчивы к нагреву, как и корпус прибора. В отличие от многих аналогов, устройство во время работы практически не греется. В комплекте с Hyundai MIO-HY081 поставляются: вертел и ручка для снятия вертела, прямоугольный противень и ухват для него, решётка для гриля. Также устройство оснащено удобным световым индикатором.