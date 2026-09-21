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Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 16
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 17
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 18
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
38
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
2
Мощность духовки
1600
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 16
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 17
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 18
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703579
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
38
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
2
Число электрических конфорок
2
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х42х39
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный

Минипечь HYUNDAI — это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она оснащена функцией вращающегося вертела, позволяющей равномерно обжаривать мясо и другие продукты. Благодаря наличию гриля ваши блюда приобретут аппетитную золотистую корочку. С двумя электрическими конфорками данные устройства позволяют готовить одновременно несколько блюд, экономя ваше время и усилия. Конвекционная функция обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри минипечи, что гарантирует идеальную прожарку и выпечку. Максимальная температура нагрева до 250 °C открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Механическое управление делает использование минипечи простым и интуитивно понятным. Мощность духовки составляет 1600 Вт, позволяя быстро достигать необходимой температуры и обеспечивать качественное приготовление. Внутренний объем в 38 литров предоставляет достаточно пространства для запекания больших порций. Корпус и внутренняя часть духовки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Минипечь HYUNDAI сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и надежность, делая процесс приготовления пищи максимально удобным и приятным.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
38
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
2
Число электрических конфорок
2
Управление
механическое
Развернуть
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Минипечь HYUNDAI — это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она оснащена функцией вращающегося вертела, позволяющей равномерно обжаривать мясо и другие продукты. Благодаря наличию гриля ваши блюда приобретут аппетитную золотистую корочку. С двумя электрическими конфорками данные устройства позволяют готовить одновременно несколько блюд, экономя ваше время и усилия. Конвекционная функция обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри минипечи, что гарантирует идеальную прожарку и выпечку. Максимальная температура нагрева до 250 °C открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Механическое управление делает использование минипечи простым и интуитивно понятным. Мощность духовки составляет 1600 Вт, позволяя быстро достигать необходимой температуры и обеспечивать качественное приготовление. Внутренний объем в 38 литров предоставляет достаточно пространства для запекания больших порций. Корпус и внутренняя часть духовки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Минипечь HYUNDAI сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и надежность, делая процесс приготовления пищи максимально удобным и приятным.
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Доставка
Отзывы


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