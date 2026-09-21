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Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
38
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
2
Мощность духовки
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703579
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Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный
Минипечь HYUNDAI — это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она оснащена функцией вращающегося вертела, позволяющей равномерно обжаривать мясо и другие продукты. Благодаря наличию гриля ваши блюда приобретут аппетитную золотистую корочку.
С двумя электрическими конфорками данные устройства позволяют готовить одновременно несколько блюд, экономя ваше время и усилия. Конвекционная функция обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри минипечи, что гарантирует идеальную прожарку и выпечку. Максимальная температура нагрева до 250 °C открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов.
Механическое управление делает использование минипечи простым и интуитивно понятным. Мощность духовки составляет 1600 Вт, позволяя быстро достигать необходимой температуры и обеспечивать качественное приготовление. Внутренний объем в 38 литров предоставляет достаточно пространства для запекания больших порций.
Корпус и внутренняя часть духовки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Минипечь HYUNDAI сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и надежность, делая процесс приготовления пищи максимально удобным и приятным.
Минипечь HYUNDAI — это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она оснащена функцией вращающегося вертела, позволяющей равномерно обжаривать мясо и другие продукты. Благодаря наличию гриля ваши блюда приобретут аппетитную золотистую корочку.
С двумя электрическими конфорками данные устройства позволяют готовить одновременно несколько блюд, экономя ваше время и усилия. Конвекционная функция обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри минипечи, что гарантирует идеальную прожарку и выпечку. Максимальная температура нагрева до 250 °C открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов.
Механическое управление делает использование минипечи простым и интуитивно понятным. Мощность духовки составляет 1600 Вт, позволяя быстро достигать необходимой температуры и обеспечивать качественное приготовление. Внутренний объем в 38 литров предоставляет достаточно пространства для запекания больших порций.
Корпус и внутренняя часть духовки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Минипечь HYUNDAI сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и надежность, делая процесс приготовления пищи максимально удобным и приятным.
Мини-печь Hyundai MIO-HY086 38л. 1600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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