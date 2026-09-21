Top.Mail.Ru
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 1
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 2
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 3
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 4
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 5
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 6
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 7
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 8
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 9
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 10
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 1
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 2
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 3
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 4
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 5
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 6
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 7
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 8
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 9
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 10
  • Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 430 руб.  3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696693
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hommyn
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
100

Описание товара Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02

Универсальный USB Wi-Fi модуль HOMMYN – это устройство, которое позволяет управлять бытовым прибором по Wi-Fi. Модуль подключается в разъём USB на корпусе бытового прибора и позволяет управлять и настраивать его работу со смартфона через приложение HOMMYN (доступно в App store и Google Play). Совместим с голосовыми помощниками «Алиса» от Яндекс, «Маруся» от VK и «Салют» от Сбер.

Отзывы о товаре Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hommyn
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный USB Wi-Fi модуль HOMMYN – это устройство, которое позволяет управлять бытовым прибором по Wi-Fi. Модуль подключается в разъём USB на корпусе бытового прибора и позволяет управлять и настраивать его работу со смартфона через приложение HOMMYN (доступно в App store и Google Play). Совместим с голосовыми помощниками «Алиса» от Яндекс, «Маруся» от VK и «Салют» от Сбер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...