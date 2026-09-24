Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Установка
напольный
Терморегулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 040 руб. 1 540 руб.
В наличии
Код товара: 696583
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1 040 руб. -32%
1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
37
Мощность обогрева
400/800 Вт
Площадь обогрева
14 кв. м.
Установка
напольный
Терморегулятор
да
Нагревательный элемент
кварцевый
Габаритные размеры (ВхШхГ)
37x30.5x13.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х14
Вес, кг.
1.15
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M
Инфракрасный обогреватель Ballu BHH/M-09M - это эффективный и экономичный способ обогрева помещений. Он использует инфракрасное излучение для нагрева предметов и поверхностей, которые затем отдают тепло окружающему воздуху. Это позволяет быстро создать комфортную температуру и сэкономить энергию по сравнению с традиционными обогревателями.
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Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
37
Мощность обогрева
400/800 Вт
Площадь обогрева
14 кв. м.
Установка
напольный
Терморегулятор
да
Нагревательный элемент
кварцевый
Габаритные размеры (ВхШхГ)
37x30.5x13.6 см
Страна производитель
Китай
Инфракрасный обогреватель Ballu BHH/M-09M - это эффективный и экономичный способ обогрева помещений. Он использует инфракрасное излучение для нагрева предметов и поверхностей, которые затем отдают тепло окружающему воздуху. Это позволяет быстро создать комфортную температуру и сэкономить энергию по сравнению с традиционными обогревателями.
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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