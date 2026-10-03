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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E

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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E - фото 1
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
3 500 руб.  4 750 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E
3 500 руб. -26%
4 750 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х14х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E

Электрический обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.0-E в серебристом корпусе предназначен для направленного мощного обогрева в любых условиях: несмотря на ветер и минусовую температуру. Удобная установка под потолком экономит место и рабочее пространство, а также исключает получение травмы и повреждение прибора. Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию максимально комфортной и универсальной. Модель подходит для установки на высоте до 3,5 м. Эффективна в обогреве площади до 10 м?, при этом экономична в использовании электроэнергии: мощность потребления прибора составляет до 1 кВт. Приборы оптимальны для обогрева промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, а также открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах прогрева и сушки материалов.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.0-E в серебристом корпусе предназначен для направленного мощного обогрева в любых условиях: несмотря на ветер и минусовую температуру. Удобная установка под потолком экономит место и рабочее пространство, а также исключает получение травмы и повреждение прибора. Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию максимально комфортной и универсальной. Модель подходит для установки на высоте до 3,5 м. Эффективна в обогреве площади до 10 м?, при этом экономична в использовании электроэнергии: мощность потребления прибора составляет до 1 кВт. Приборы оптимальны для обогрева промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, а также открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах прогрева и сушки материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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