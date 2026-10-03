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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0

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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0 - фото 1
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0 - фото 1
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
5 180 руб.  7 130 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 105797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0
5 180 руб. -27%
7 130 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х23х18
Вес, кг.
5.6

Описание товара Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0

Обогреватель инфракрасный, напряжение 220 В, отключение при перегреве, регулировка температуры, монтаж: настенный, напольный

Отзывы о товаре Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Обогреватель инфракрасный, напряжение 220 В, отключение при перегреве, регулировка температуры, монтаж: настенный, напольный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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