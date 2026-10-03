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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
4 741 руб.  5 940 руб. 

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В наличии
Код товара: 151758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E
4 741 руб. -20%
5 940 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.13х0.05
Вес, кг.
3.3

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4741 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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