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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
6 440 руб.  10 690 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643452
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8
6 440 руб. -40%
10 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х22х6
Вес, кг.
3.9

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8

Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GSW представлен моделями с белоснежными панелями с термостойким керамическим покрытием. Ультратонкие стеклянные панели с толщиной корпуса всего 10 мм Высокотехнологическое керамическое покрытие усиливает теплоотдачу в инфракрасном спектре, Уникальная, запатентованная технология «греющее стекло», В комплекте всё необходимое для быстрого и удобного монтажа, Подвес на декоративных тросах диаметром 1,5 мм выполняется при помощи удобных фиксаторов, Для незаметного монтажа на удалении от потолка обогреватели поставляются с декоративными проводами со стальной оплёткой, Индивидуальная упаковка изготовлена из экологичного гофрокартона с удобной ручкой для переноски и усилена силовыми вставками для безопасной транспортировки

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GSW представлен моделями с белоснежными панелями с термостойким керамическим покрытием. Ультратонкие стеклянные панели с толщиной корпуса всего 10 мм Высокотехнологическое керамическое покрытие усиливает теплоотдачу в инфракрасном спектре, Уникальная, запатентованная технология «греющее стекло», В комплекте всё необходимое для быстрого и удобного монтажа, Подвес на декоративных тросах диаметром 1,5 мм выполняется при помощи удобных фиксаторов, Для незаметного монтажа на удалении от потолка обогреватели поставляются с декоративными проводами со стальной оплёткой, Индивидуальная упаковка изготовлена из экологичного гофрокартона с удобной ручкой для переноски и усилена силовыми вставками для безопасной транспортировки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8 - по цене 6440 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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