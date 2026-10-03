Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2
Ламповые инфракрасные обогреватели Ballu BIH-LW-1.2 — универсальный тип инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений. Обогреватель может монтироваться на любую настенную поверхность при помощи встроенного кронштейна с регулировкой угла наклона. Прибор имеет 2 режима работы: 600 и 1200 Вт, что позволяет подобрать оптимальную мощность для комфортного обогрева. С помощью шнура дистанционного управления можно удобно включать и выключать прибор, даже если тот подвешен высоко на стене или колонне. Отличительные особенности: Эффективный обогрев на открытом воздухе круглый год, Два уровня мощности: 600 и 1200 Ватт, Удобное включение и переключение режимов работы шнуром дистанционного управления, Индикация режима нагрева (1 / 2 ), Встроенный кронштейн с возможностью наклона с шагом в 15°, Простой монтаж на стену, все необходимое в комплекте, Мощный направленный обогрев, Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе, Соответствует стандартам Европейского союза, Цветная подарочная упаковка.
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