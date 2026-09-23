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Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20

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Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 2
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Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 9
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 10
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 11
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 12
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 13
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Установка
напольный
Мощность обогрева, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 11
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 12
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 13
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 520 руб.  2 970 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543391
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20
1 520 руб. -49%
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Установка
напольный
Мощность обогрева, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Нагревательный элемент
кварцевый
Длина кабеля, м
1.6
Напряжение сети
220
Габаритные размеры (ВхШхГ)
460x322x215 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х34х13
Вес, кг.
1.64

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20

Инфракрасный обогреватель BALLU BHH/M-20 – компактный прибор классического белого цвета, который создаст комфортную температуру в помещении в холодное время года. Модель с кварцевым нагревательным элементом рекомендуется использовать в помещении, площадь которого не превышает 20 м2. В этом случае достигается наибольшая эффективность работы прибора. Преимущества:- после включения устройство быстро нагревается, приступая к созданию в помещении оптимального климата.- напольный инфракрасный обогреватель потребляет не более 1200 Вт в процессе своей работы. - плюсом модели, обеспечивающим ее безопасное функционирование, является система автоматического отключения. - прибору с размерами корпуса 322x460x215 мм можно легко найти место даже в небольшом помещении.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Установка
напольный
Мощность обогрева, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Нагревательный элемент
кварцевый
Длина кабеля, м
1.6
Напряжение сети
220
Габаритные размеры (ВхШхГ)
460x322x215 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Инфракрасный обогреватель BALLU BHH/M-20 – компактный прибор классического белого цвета, который создаст комфортную температуру в помещении в холодное время года. Модель с кварцевым нагревательным элементом рекомендуется использовать в помещении, площадь которого не превышает 20 м2. В этом случае достигается наибольшая эффективность работы прибора. Преимущества:- после включения устройство быстро нагревается, приступая к созданию в помещении оптимального климата.- напольный инфракрасный обогреватель потребляет не более 1200 Вт в процессе своей работы. - плюсом модели, обеспечивающим ее безопасное функционирование, является система автоматического отключения. - прибору с размерами корпуса 322x460x215 мм можно легко найти место даже в небольшом помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - стоимость товара 1520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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