Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20
Инфракрасный обогреватель BALLU BHH/M-20 – компактный прибор классического белого цвета, который создаст комфортную температуру в помещении в холодное время года. Модель с кварцевым нагревательным элементом рекомендуется использовать в помещении, площадь которого не превышает 20 м2. В этом случае достигается наибольшая эффективность работы прибора. Преимущества:- после включения устройство быстро нагревается, приступая к созданию в помещении оптимального климата.- напольный инфракрасный обогреватель потребляет не более 1200 Вт в процессе своей работы. - плюсом модели, обеспечивающим ее безопасное функционирование, является система автоматического отключения. - прибору с размерами корпуса 322x460x215 мм можно легко найти место даже в небольшом помещении.
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