Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%3 180 руб. 4 150 руб.
В наличии
Код товара: 643446
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 180 руб. -23%
4 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.15х0.06
Вес, кг.
3
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M
Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-0.8-M мощностью 0,8 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 8 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на кронштейнах с комплектом для подвеса позволяет значительно сэкономить полезную площадь
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 750 руб.875 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E
-
В наличииЦена 4 130 руб. 5 230 руб.1033 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-1.0-M
-
В наличииЦена 4 361 руб. 6 180 руб.1091 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-S
-
В наличииЦена 4 620 руб. 6 650 руб.1155 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6
-
В наличииЦена 4 741 руб. 5 940 руб.1186 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.5-E
-
В наличииЦена 5 180 руб. 7 130 руб.1295 руб. в СплитОбогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-3 0
-
В наличииЦена 5 250 руб. 6 770 руб.1313 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-1.5-M
-
В наличииЦена 6 440 руб. 10 690 руб.1610 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.8
-
В наличииЦена 6 440 руб. 10 690 руб.1610 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-0.8
-
В наличииЦена 6 641 руб. 7 840 руб.1661 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E
-
В наличииЦена 6 940 руб. 10 220 руб.1735 руб. в СплитОбогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E
-
В наличииЦена 6 940 руб. 9 500 руб.1735 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0
Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-0.8-M мощностью 0,8 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 8 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на кронштейнах с комплектом для подвеса позволяет значительно сэкономить полезную площадь
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M