Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5
Это универсальный тип компактных инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых помещений, так и открытых зон. Обогреватель может устанавливаться на любую стену или колонну при помощи встроенного в блок управления кронштейна с возможностью регулировки угла наклона. Кварцевые лампы обеспечивают самый интенсивный инфракрасный нагрев и сохраняют свою эффективность даже на открытом воздухе при круглогодичном использовании. Эксклюзивный дизайн Platinum series подчеркивает уникальность серии, обогреватели LW2 отлично подойдут как для дорогого ресторана, так и для уютной дачной веранды. Специальная форма корпуса и передней решетки максимизирует площадь направленного обогрева до 25 м?, а конструкция отражателя обеспечивает равномерный и эффективный обогрев. Обогреватель имеет 2 режима работы: 750 и 1500 Вт. С помощью шнура дистанционного управления его можно удобно включать и выключать при размещении высоко на стене. Благодаря повышенной пылевлагозащите IP24 обогреватели серии LW2 можно устанавливать на улице без навеса. Они станут оптимальным источником направленного обогрева для летних кафе и открытых зон ресторанов, а также террас, беседок, веранд, мест проведения мероприятий на открытом воздухе, в загородных домах и дачах.
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