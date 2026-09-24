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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6

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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 1
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 2
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 3
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 4
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 5
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 6
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 7
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 8
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 9
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 10
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 11
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 12
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 13
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 14
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 11
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 12
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 13
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 14
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
4 620 руб.  6 650 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6
4 620 руб. -31%
6 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х62х3
Вес, кг.
4.9

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6

Инфракрасные обогреватели BALLU серии S3 предназначены для встраивания в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или использования как подвешенный точечный обогреватель. Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев рабочих зон в офисных, торговых, общественных помещениях, кафе.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасные обогреватели BALLU серии S3 предназначены для встраивания в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или использования как подвешенный точечный обогреватель. Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев рабочих зон в офисных, торговых, общественных помещениях, кафе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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