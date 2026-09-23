Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-M
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-M
Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8-M мощностью 0,8 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 8 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на поворотных кронштейнах позволяет значительно сэкономить полезную площадь.
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