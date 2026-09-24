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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC купить с доставкой в Москве
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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC

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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 1
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 2
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 3
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 4
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 5
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 6
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 7
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 8
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 9
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 10
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 11
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 12
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 13
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 14
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 15
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Количество скоростей воздушного потока
4
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 1
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 2
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 3
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 4
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 5
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 6
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 7
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 8
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 9
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 10
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 11
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 12
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 13
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 14
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 15
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
23 741 руб.  29 690 руб. 

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В наличии
Код товара: 696487
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC
23 741 руб. -20%
29 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, крепеж, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Макс. уровень шума, дБ
49
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX4
Вариант размещения
оконный
Макс. потребляемая мощность
830
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
47
Высота внутреннего блока, см
54
Глубина внутреннего блока, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х43
Вес, кг.
28

Описание товара Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC

Оконный кондиционер Ballu Wind Cool BWC-07 AC эффективно охлаждает и осушает воздух в помещениях до 20 м?. Устройство работает в трех режимах: охлаждение, осушение и вентиляция. Это помогает создать комфортный микроклимат в любое время года. Мощность охлаждения 2,05 кВт быстро снижает температуру и делает воздух в комнате приятным. Кондиционер имеет три скорости вентилятора в режиме охлаждения и четыре скорости в режиме вентиляции для точной настройки воздушного потока. Регулировка направления воздушного потока равномерно распределяет прохладу по помещению, повышая комфорт. Температуру можно настроить в диапазоне от 16°С до 31°С, чтобы подобрать оптимальные параметры под свои предпочтения. Ночной режим снижает уровень шума до комфортного уровня, обеспечивая спокойный сон без дискомфорта. Встроенный таймер на 24 часа позволяет программировать время включения и выключения кондиционера для экономии электроэнергии.

Отзывы о товаре Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, крепеж, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Макс. уровень шума, дБ
49
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Количество скоростей воздушного потока
4
Развернуть
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX4
Вариант размещения
оконный
Макс. потребляемая мощность
830
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
47
Высота внутреннего блока, см
54
Глубина внутреннего блока, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Оконный кондиционер Ballu Wind Cool BWC-07 AC эффективно охлаждает и осушает воздух в помещениях до 20 м?. Устройство работает в трех режимах: охлаждение, осушение и вентиляция. Это помогает создать комфортный микроклимат в любое время года. Мощность охлаждения 2,05 кВт быстро снижает температуру и делает воздух в комнате приятным. Кондиционер имеет три скорости вентилятора в режиме охлаждения и четыре скорости в режиме вентиляции для точной настройки воздушного потока. Регулировка направления воздушного потока равномерно распределяет прохладу по помещению, повышая комфорт. Температуру можно настроить в диапазоне от 16°С до 31°С, чтобы подобрать оптимальные параметры под свои предпочтения. Ночной режим снижает уровень шума до комфортного уровня, обеспечивая спокойный сон без дискомфорта. Встроенный таймер на 24 часа позволяет программировать время включения и выключения кондиционера для экономии электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC - стоимость товара 23741 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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