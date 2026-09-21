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Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F)

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Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 4
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 5
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 6
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 7
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 8
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 9
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 10
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 11
Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1366
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 4
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 5
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 6
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 7
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 8
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 9
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 10
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 11
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696362
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1366
Частота видеопамяти
7008
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х42х30
Вес, г.
752

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F)

Ninja (Sinotex) GeForce GTX 1050 4GB NF105NP45F - базовая видеокарта для простых домашних и офисных ПК, когда встроенной графики не хватает или её нет вовсе, но задачи остаются "земные": браузер, видео, учеба, несколько приложений одновременно. Форм-фактор у таких моделей обычно компактный, а энергопотребление до 75 Вт позволяет обойтись без дополнительного питания и не предъявляет жёстких требований к блоку питания.

Для кого и под какие задачи

Эта GTX 1050 хорошо подходит для апгрейда старых систем, где нужно вернуть "нормальную" картинку на современный монитор и получить комфорт в интерфейсе Windows, в офисных программах и при работе с вкладками. В играх она уместна для нетребовательных или старых проектов в Full HD на низких настройках, а также для киберспортивных дисциплин на умеренных пресетах, если важнее стабильность, чем максимальная детализация.

Архитектура и возможности видеокарты

Модель построена на чипе NVIDIA GP107 и имеет 640 потоковых процессоров, что заметно лучше интегрированной графики в старых платформах, но по современным меркам остаётся начальным уровнем. Видеопамять 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной даёт запас под повседневные задачи и несложные игры, а максимальное разрешение до 4096?2160 удобно, если монитор уже 4K, но сам ПК используется в основном для работы и мультимедиа.

Подключения и совместимость

На подобных исполнениях обычно встречаются DVI, HDMI (часто версии 2.0b) и DisplayPort, поэтому карту можно подключить и к старому офисному монитору, и к более новому дисплею без переходников. Такой набор портов особенно удобен, когда нужно быстро собрать рабочее место с несколькими экранами или заменить видеокарту в старом системном блоке без замены остальной периферии.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1050 - это решение "чтобы работало и не грелось", а не карта для современных ААА-игр: в новых проектах быстро появятся ограничения по производительности, даже если памяти 4 ГБ формально хватает. Если планируется регулярный монтаж видео, работа с 3D или игры на высоких настройках, разумнее сразу смотреть в сторону более свежих серий, чтобы не упереться в возможности устаревшей архитектуры.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1366
Частота видеопамяти
7008
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

Ninja (Sinotex) GeForce GTX 1050 4GB NF105NP45F - базовая видеокарта для простых домашних и офисных ПК, когда встроенной графики не хватает или её нет вовсе, но задачи остаются "земные": браузер, видео, учеба, несколько приложений одновременно. Форм-фактор у таких моделей обычно компактный, а энергопотребление до 75 Вт позволяет обойтись без дополнительного питания и не предъявляет жёстких требований к блоку питания.

Для кого и под какие задачи

Эта GTX 1050 хорошо подходит для апгрейда старых систем, где нужно вернуть "нормальную" картинку на современный монитор и получить комфорт в интерфейсе Windows, в офисных программах и при работе с вкладками. В играх она уместна для нетребовательных или старых проектов в Full HD на низких настройках, а также для киберспортивных дисциплин на умеренных пресетах, если важнее стабильность, чем максимальная детализация.

Архитектура и возможности видеокарты

Модель построена на чипе NVIDIA GP107 и имеет 640 потоковых процессоров, что заметно лучше интегрированной графики в старых платформах, но по современным меркам остаётся начальным уровнем. Видеопамять 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной даёт запас под повседневные задачи и несложные игры, а максимальное разрешение до 4096?2160 удобно, если монитор уже 4K, но сам ПК используется в основном для работы и мультимедиа.

Подключения и совместимость

На подобных исполнениях обычно встречаются DVI, HDMI (часто версии 2.0b) и DisplayPort, поэтому карту можно подключить и к старому офисному монитору, и к более новому дисплею без переходников. Такой набор портов особенно удобен, когда нужно быстро собрать рабочее место с несколькими экранами или заменить видеокарту в старом системном блоке без замены остальной периферии.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1050 - это решение "чтобы работало и не грелось", а не карта для современных ААА-игр: в новых проектах быстро появятся ограничения по производительности, даже если памяти 4 ГБ формально хватает. Если планируется регулярный монтаж видео, работа с 3D или игры на высоких настройках, разумнее сразу смотреть в сторону более свежих серий, чтобы не упереться в возможности устаревшей архитектуры.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14060 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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