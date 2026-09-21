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Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка

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Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 1
Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 2
Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 3
Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Олег Каравайчук
Альбом (сингл)
Три Степени Свободы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 1
  • Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 2
  • Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 3
  • Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696174
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Характеристики

Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032917433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Олег Каравайчук
Альбом (сингл)
Три Степени Свободы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Короткие встречи Финал, Люди земли и неба, Мама вышла замуж Увертюра, Мама вышла замуж Город, Драма из старинной жизни, Принц и нищий Танец, Ксения, любимая жена Федора, Чужие письма Увертюра, Долгие проводы, Комитет 19 Хроника, Комитет 19 Увертюра, Городской романс Рояль и голос, Городской романс Флейта и струнные, Городской романс Орган и труба, Городской романс Гитара, Секундомер Баккара, Монолог Воспоминания, Монолог Вальс, Монолог Марш Солдатиков, Житие и вознесение Юрася Братчика, Принц и
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка

Сборник избранных работ для кино Олега Николаевича Каравайчука — одного из самых ярких представителей «феномена советской киномузыки».. В девятилетнем возрасте Каравайчук уже выступал на правительственных концертах и писал масштабные оратории. Вождь подарил ему белый рояль, Рихтер мог слушать его часами, Шостакович называл гением. Но потом он заскучал, вся музыка мира стала ему неинтересна, кроме той, что томилась у него внутри. А для нее путь на большую сцену был закрыт на долгие десятилетия. Каравайчук стал работать в кино (1953), пройдя путь от нормального советского кинокомпозитора до гения потока, работая с лучшими музыкантами страны и почти отказавшись от нот.. Он работал с великими режиссерами ХХ века: Кирой Муратовой («Короткие встречи», «Долгие проводы»), Ильей Авербахом («Монолог», «Чужие письма», «Драма из старинной жизни») и создал удивительные саундтреки более чем к ста картинам («Город мастеров», «Мама вышла замуж», «Черная курица или подземные жители», «Летняя поездка к морю»).. Подавляющее большинство музыки здесь никогда и нигде не издавалось. Ее не было в цифровом пространстве, а значит она и не существовала в современном мире. Это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные в архивах киностудий, государственных и частных архивах, отреставрированные и ремастеренные.. Сборник издается в рамках большого просветительского проекта Олега Нестерова «Три степени свободы. Музыка &amp;amp;gt; Кино &amp;amp;gt; СССР» о феномене советской киномузыки. Он мультиплатформенный, и включает в себя интернет-ресурс, книги, аудиовизуальные инсталляции с пространственным звуком, цифровые музыкальные сборники (OST) и альбомы на виниле.. Первым героем проекта стал Альфреда Шнитке (2021), 2023 год посвящен Олегу Каравайчуку.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032917433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Олег Каравайчук
Альбом (сингл)
Три Степени Свободы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Короткие встречи Финал, Люди земли и неба, Мама вышла замуж Увертюра, Мама вышла замуж Город, Драма из старинной жизни, Принц и нищий Танец, Ксения, любимая жена Федора, Чужие письма Увертюра, Долгие проводы, Комитет 19 Хроника, Комитет 19 Увертюра, Городской романс Рояль и голос, Городской романс Флейта и струнные, Городской романс Орган и труба, Городской романс Гитара, Секундомер Баккара, Монолог Воспоминания, Монолог Вальс, Монолог Марш Солдатиков, Житие и вознесение Юрася Братчика, Принц и
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Сборник избранных работ для кино Олега Николаевича Каравайчука — одного из самых ярких представителей «феномена советской киномузыки».. В девятилетнем возрасте Каравайчук уже выступал на правительственных концертах и писал масштабные оратории. Вождь подарил ему белый рояль, Рихтер мог слушать его часами, Шостакович называл гением. Но потом он заскучал, вся музыка мира стала ему неинтересна, кроме той, что томилась у него внутри. А для нее путь на большую сцену был закрыт на долгие десятилетия. Каравайчук стал работать в кино (1953), пройдя путь от нормального советского кинокомпозитора до гения потока, работая с лучшими музыкантами страны и почти отказавшись от нот.. Он работал с великими режиссерами ХХ века: Кирой Муратовой («Короткие встречи», «Долгие проводы»), Ильей Авербахом («Монолог», «Чужие письма», «Драма из старинной жизни») и создал удивительные саундтреки более чем к ста картинам («Город мастеров», «Мама вышла замуж», «Черная курица или подземные жители», «Летняя поездка к морю»).. Подавляющее большинство музыки здесь никогда и нигде не издавалось. Ее не было в цифровом пространстве, а значит она и не существовала в современном мире. Это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные в архивах киностудий, государственных и частных архивах, отреставрированные и ремастеренные.. Сборник издается в рамках большого просветительского проекта Олега Нестерова «Три степени свободы. Музыка &amp;amp;gt; Кино &amp;amp;gt; СССР» о феномене советской киномузыки. Он мультиплатформенный, и включает в себя интернет-ресурс, книги, аудиовизуальные инсталляции с пространственным звуком, цифровые музыкальные сборники (OST) и альбомы на виниле.. Первым героем проекта стал Альфреда Шнитке (2021), 2023 год посвящен Олегу Каравайчуку.


Теги товара: Кинематограф
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