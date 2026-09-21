Легенды Русского Рока - Кипелов (Blue) (4640001405228) виниловая пластинка
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Описание товара Легенды Русского Рока - Кипелов (Blue) (4640001405228) виниловая пластинка
MOROZ RECORDS представляет Группа «КИПЕЛОВ» в серии «Легенды русского рока» на двойном подарочном виниле. Ограниченный тираж синего цвета, для истинных коллекционеров! Европейский пресс!!. Данная серия, ставшая за 25 лет поистине культовой, является визитной карточкой лейбла MOROZ RECORDS и одним из наиболее узнаваемых серийных изданий России. В «Легендах» издаются только самые достойные рокеры, известные в каждом уголке страны и далеко за её пределами, собирающие стадионы на свои сольные шоу. Винил группы «КИПЕЛОВ» представляет собой настоящий best, охватывающий все периоды творчества коллектива. В сборник вошли 15 лучших произведений, которые порадуют как искушённого фаната, так и человека, поверхностно знакомого с творчеством «КИПЕЛОВа». Для производства пластинок использовались высокобитные хайрезфонограммы, поэтому именно в формате LP все нюансы аранжировок, сведения и мастеринга откроются слушателям в полной мере. Издание сопровождается большой обзорной статьёй, специально написанной для данного релиза. Изготовлено в ЕС.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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