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Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка

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Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка - фото 1
Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка - фото 2
Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кристина Орбакайте
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка - фото 1
  • Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка - фото 2
  • Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696116
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кристина Орбакайте
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Мой мир, Просто любить тебя, Каждый день с тобой, Признание, Свет твой любви Губки бантоиком, Перелетная птица, Пьяная вишня, Она, Опять метель, Свобода, Алла будет петь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Мой мир, Просто любить тебя, Каждый день с тобой, Признание, Свет твой любви Губки бантоиком, Перелетная птица, Пьяная вишня, Она, Опять метель, Свобода, Алла будет петь

Отзывы о товаре Орбакайте Кристина - Лучшие песни (4620032918034) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кристина Орбакайте
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Мой мир, Просто любить тебя, Каждый день с тобой, Признание, Свет твой любви Губки бантоиком, Перелетная птица, Пьяная вишня, Она, Опять метель, Свобода, Алла будет петь
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Мой мир, Просто любить тебя, Каждый день с тобой, Признание, Свет твой любви Губки бантоиком, Перелетная птица, Пьяная вишня, Она, Опять метель, Свобода, Алла будет петь
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