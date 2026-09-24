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Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка

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Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 1
Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 2
Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 3
Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 1
  • Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 2
  • Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 3
  • Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696103
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Давай Поближе Сядем, Чикаго, Бандитский Нож, Жиганская Душа, А5.Человек В Телогрейке Сентиментальный Детектив-1, Белый Лебедь, 0быкновенная, Багульник, Портрет, Сосед, Караван
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка

В сборник включены 20 лучших хитов самого популярного шансонье 90-х и нулевых. Его редко можно услышать на радио, его вообще нельзя увидеть на ТВ, он редко выпускает альбомы, но каждая его песня - это музыкальный шедевр, остающийся любимым на десятилетия. Всё - от первого слова до последней ноты он делает сам. Его песни близкие и понятные каждому, сразу западают в душу, мелодии моментально запоминаются, а качеством аранжировок и записей восторгаются даже западные музыканты.



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Давай Поближе Сядем, Чикаго, Бандитский Нож, Жиганская Душа, А5.Человек В Телогрейке Сентиментальный Детектив-1, Белый Лебедь, 0быкновенная, Багульник, Портрет, Сосед, Караван
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В сборник включены 20 лучших хитов самого популярного шансонье 90-х и нулевых. Его редко можно услышать на радио, его вообще нельзя увидеть на ТВ, он редко выпускает альбомы, но каждая его песня - это музыкальный шедевр, остающийся любимым на десятилетия. Всё - от первого слова до последней ноты он делает сам. Его песни близкие и понятные каждому, сразу западают в душу, мелодии моментально запоминаются, а качеством аранжировок и записей восторгаются даже западные музыканты.


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кучин Иван - Золотые Хиты (Gold) (4680068804299) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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