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Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка

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Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 1
Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 2
Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 3
Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 4
Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 5
Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Андрей
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 1
  • Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 2
  • Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 3
  • Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 4
  • Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 5
  • Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696089
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Андрей
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Листья, Девять, Двое, Обман, [] Слышишь, Забудь, Надя, Сажа, Дальше, Запись, Искра, Земля, 2030, Ахматова
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка

Альбом представляет собой тринадцать стихотворных текстов положенных на музыку. В песнях нет привычной сетки «куплет-припев». По словам музыканта это сделано из-за того, что обычно при сочинении текста под музыку нужно идти на компромиссы связанные с мелодией, потому что строка должна укладываться в размер ритмического рисунка. На этом альбоме такого ограничения нет, поэтому здесь акцент сделан на тексты. В одном из интервью Дельфин назвал песни «аудио-фильмами», которые можно смотреть где и когда угодно закрыв глаза. Андрей Лысиков (Дельфин): «Это точно не манифест. Это то, кем я являюсь на сегодняшний день. В абсолютно разных смыслах этого слова».

Отзывы о товаре Дельфин - Андрей (4620032917785) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Андрей
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Листья, Девять, Двое, Обман, [] Слышишь, Забудь, Надя, Сажа, Дальше, Запись, Искра, Земля, 2030, Ахматова
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом представляет собой тринадцать стихотворных текстов положенных на музыку. В песнях нет привычной сетки «куплет-припев». По словам музыканта это сделано из-за того, что обычно при сочинении текста под музыку нужно идти на компромиссы связанные с мелодией, потому что строка должна укладываться в размер ритмического рисунка. На этом альбоме такого ограничения нет, поэтому здесь акцент сделан на тексты. В одном из интервью Дельфин назвал песни «аудио-фильмами», которые можно смотреть где и когда угодно закрыв глаза. Андрей Лысиков (Дельфин): «Это точно не манифест. Это то, кем я являюсь на сегодняшний день. В абсолютно разных смыслах этого слова».
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