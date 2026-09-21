Top.Mail.Ru
Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка - фото 1
Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка - фото 2
Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Projector
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка - фото 1
  • Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка - фото 2
  • Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695936
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[196588704710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Projector
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Freecard, Therein, Undo control, Auctioned, To a bitter halt The sun fired blanks, Nether novas, Day to end, Dobermann, On your time
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка

Переиздание по случаю 25-летия четвертого альбома шведской метал-группы Dark Tranquillity. Лимитированное издание на красном виниле.. Dark Tranquillity, несомненно, являются не только пионерами Gothenburg Sound, но и институтом мелодичного дэт-метала, который до сих пор актуален и постоянно прогрессирует. Projector, классический четвертый альбом группы, вышел на Century Media Records в 1999 году. Первоначально записанные с Фредриком Нордстремом / Studio Fredman (In Flames, Arch Enemy, At The Gates и т. д.), 10 треков с альбома прошли ремастеринг в 2024 году Дэном Свано / Unisound (Opeth, Katatonia, Edge Of Sanity и т. д.).



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[196588704710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Projector
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Freecard, Therein, Undo control, Auctioned, To a bitter halt The sun fired blanks, Nether novas, Day to end, Dobermann, On your time
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание по случаю 25-летия четвертого альбома шведской метал-группы Dark Tranquillity. Лимитированное издание на красном виниле.. Dark Tranquillity, несомненно, являются не только пионерами Gothenburg Sound, но и институтом мелодичного дэт-метала, который до сих пор актуален и постоянно прогрессирует. Projector, классический четвертый альбом группы, вышел на Century Media Records в 1999 году. Первоначально записанные с Фредриком Нордстремом / Studio Fredman (In Flames, Arch Enemy, At The Gates и т. д.), 10 треков с альбома прошли ремастеринг в 2024 году Дэном Свано / Unisound (Opeth, Katatonia, Edge Of Sanity и т. д.).


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...