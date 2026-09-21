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BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка

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BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 1
BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 2
BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 3
BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 4
BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Badbadnotgood
Альбом (сингл)
Mid Spiral
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 1
  • BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 2
  • BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 3
  • BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 4
  • BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695838
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Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404145012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Badbadnotgood
Альбом (сингл)
Mid Spiral
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eyes On Me, Take Me With You, Weird & Wonderful, Mid Spiral, Last Laugh, Your Soul & Mine, Playgroup, Juan's World, Taco Taco, S?tima Regra, Sunday Afternoon's Dream, Rewind Your Mind, First Love, Audacia, Celestial Hands, Ways of Seeing, White Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eyes On Me, Take Me With You, Weird & Wonderful, Mid Spiral, Last Laugh, Your Soul & Mine, Playgroup, Juan's World, Taco Taco, S?tima Regra, Sunday Afternoon's Dream, Rewind Your Mind, First Love, Audacia, Celestial Hands, Ways of Seeing, White Light

Отзывы о товаре BadBadNotGood - Mid Spiral (0191404145012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404145012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Badbadnotgood
Альбом (сингл)
Mid Spiral
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eyes On Me, Take Me With You, Weird & Wonderful, Mid Spiral, Last Laugh, Your Soul & Mine, Playgroup, Juan's World, Taco Taco, S?tima Regra, Sunday Afternoon's Dream, Rewind Your Mind, First Love, Audacia, Celestial Hands, Ways of Seeing, White Light
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eyes On Me, Take Me With You, Weird & Wonderful, Mid Spiral, Last Laugh, Your Soul & Mine, Playgroup, Juan's World, Taco Taco, S?tima Regra, Sunday Afternoon's Dream, Rewind Your Mind, First Love, Audacia, Celestial Hands, Ways of Seeing, White Light
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Доставка
Отзывы


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