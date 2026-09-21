Top.Mail.Ru
Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Double Vision
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Double Vision
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Blooded, Blue Morning, Blue Day, You're All I Am, Back Where You Belong, Love Has Taken Its Toll, Double Vision, Tramontane, I Have Waited So Long, Lonely Children, Spellbinder
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка

Double Vision — второй студийный альбом хард-рок-группы Foreigner, выпущенный в 1978 году. Как и предыдущий альбом, Double Vision тоже стал "платиновым".



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Double Vision
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Blooded, Blue Morning, Blue Day, You're All I Am, Back Where You Belong, Love Has Taken Its Toll, Double Vision, Tramontane, I Have Waited So Long, Lonely Children, Spellbinder
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Double Vision — второй студийный альбом хард-рок-группы Foreigner, выпущенный в 1978 году. Как и предыдущий альбом, Double Vision тоже стал "платиновым".


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Double Vision (coloured) (0603497822508) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...