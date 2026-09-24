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Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка

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Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка - фото 1
Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка - фото 2
Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Verkligheten
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка - фото 1
  • Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка - фото 2
  • Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629712617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Verkligheten
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Verkligheten, Arrival, Bleeder Despoiler, Full Moon Shoals, The Nurturing Glance When The Universe Spoke, St?lf?gel, The Wolves Are Back In Town, Witan, The Ageless Whisper, Needles And Kin, You Aquiver, Summerburned And Winterblown, In This Master?s Tale, The Undying Eye, Needles And Kin (Original Version)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка

Одиннадцатый студийный альбом мелодик-дэт металлистов из Швеции. Вокалист группы Бьорн Стрид о новом альбоме. Я очень доволен — это будет очень, очень круто. Возможно, это самый эпичный и мрачный альбом, который мы когда-либо сделали. И он также будет достаточно меланхоличным, но при этом материал здорово поднимает настроение и не вгоняет в уныние. Я действительно счастлив и доволен им.Я бы сказал, что это смесь The Ride Majestic и The Living Infinite 2013 года.

Отзывы о товаре Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629712617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Verkligheten
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Verkligheten, Arrival, Bleeder Despoiler, Full Moon Shoals, The Nurturing Glance When The Universe Spoke, St?lf?gel, The Wolves Are Back In Town, Witan, The Ageless Whisper, Needles And Kin, You Aquiver, Summerburned And Winterblown, In This Master?s Tale, The Undying Eye, Needles And Kin (Original Version)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Одиннадцатый студийный альбом мелодик-дэт металлистов из Швеции. Вокалист группы Бьорн Стрид о новом альбоме. Я очень доволен — это будет очень, очень круто. Возможно, это самый эпичный и мрачный альбом, который мы когда-либо сделали. И он также будет достаточно меланхоличным, но при этом материал здорово поднимает настроение и не вгоняет в уныние. Я действительно счастлив и доволен им.Я бы сказал, что это смесь The Ride Majestic и The Living Infinite 2013 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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