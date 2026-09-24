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Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка

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Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Faure: Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695740
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732275912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Faure: Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Masques Et Bergamasques, Op. 112: VIII. Pavane, Op. 50, Suite de Pelleas Et Melisande, Op. 80: III. Sicilienne, Requiem, Op. 48: II. Offertoire, Requiem, Op. 48: IV. Pie Jesu, Requiem, Op. 48: VI. Libera Me 3 Melodies, Op. 7: No. 1, Apres Un Reve (Transcr. Busser for Cello and Orchestra), Berceuse, Op. 16, 3 Romances Sans Paroles, Op. 17: No. 3 in A-Flat Major, Elegie in C minor, Op. 24, Philippe Collard/Bruno Rigutto - Dolly, Op. 56: I. Berceuse, Nocturne No. 1 in E-Flat minor, Op. 33 No. 1 (Ex
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Masques Et Bergamasques, Op. 112: VIII. Pavane, Op. 50, Suite de Pelleas Et Melisande, Op. 80: III. Sicilienne, Requiem, Op. 48: II. Offertoire, Requiem, Op. 48: IV. Pie Jesu, Requiem, Op. 48: VI. Libera Me 3 Melodies, Op. 7: No. 1, Apres Un Reve (Transcr. Busser for Cello and Orchestra), Berceuse, Op. 16, 3 Romances Sans Paroles, Op. 17: No. 3 in A-Flat Major, Elegie in C minor, Op. 24, Philippe Collard/Bruno Rigutto - Dolly, Op. 56: I. Berceuse, Nocturne No. 1 in E-Flat minor, Op. 33 No. 1 (Excerpt), Requiem, Op. 48: VII. in Paradisum

Отзывы о товаре Various Artists - Faure: Best Of (5021732275912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732275912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Faure: Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Masques Et Bergamasques, Op. 112: VIII. Pavane, Op. 50, Suite de Pelleas Et Melisande, Op. 80: III. Sicilienne, Requiem, Op. 48: II. Offertoire, Requiem, Op. 48: IV. Pie Jesu, Requiem, Op. 48: VI. Libera Me 3 Melodies, Op. 7: No. 1, Apres Un Reve (Transcr. Busser for Cello and Orchestra), Berceuse, Op. 16, 3 Romances Sans Paroles, Op. 17: No. 3 in A-Flat Major, Elegie in C minor, Op. 24, Philippe Collard/Bruno Rigutto - Dolly, Op. 56: I. Berceuse, Nocturne No. 1 in E-Flat minor, Op. 33 No. 1 (Ex
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Masques Et Bergamasques, Op. 112: VIII. Pavane, Op. 50, Suite de Pelleas Et Melisande, Op. 80: III. Sicilienne, Requiem, Op. 48: II. Offertoire, Requiem, Op. 48: IV. Pie Jesu, Requiem, Op. 48: VI. Libera Me 3 Melodies, Op. 7: No. 1, Apres Un Reve (Transcr. Busser for Cello and Orchestra), Berceuse, Op. 16, 3 Romances Sans Paroles, Op. 17: No. 3 in A-Flat Major, Elegie in C minor, Op. 24, Philippe Collard/Bruno Rigutto - Dolly, Op. 56: I. Berceuse, Nocturne No. 1 in E-Flat minor, Op. 33 No. 1 (Excerpt), Requiem, Op. 48: VII. in Paradisum
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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