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OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка

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OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 1
OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 2
OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 3
OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 4
OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 5
OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Twisters
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Twisters
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Natures Masterpiece, Team Kate, Javi, This Cars Gonna Fly, Aftermath, If You Feel It, Chase It She Told Us East, Shifting Path, The Race, Completing The Triangle, Rodeo, After The Storm, Tornado Theory, Everyone Into Position, Refinery, Kates Theme, Reno, Twisters, You Did It, Kate
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка

Бенджамин Уоллфиш, известный композитор, создал захватывающий саундтрек к фильму Тюльпанная лихорадка. Теперь поклонники оригинальной музыки к фильму могут купить виниловую пластинку, которая выпущена в ограниченном тиражи на цветном виниле.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Twisters
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Natures Masterpiece, Team Kate, Javi, This Cars Gonna Fly, Aftermath, If You Feel It, Chase It She Told Us East, Shifting Path, The Race, Completing The Triangle, Rodeo, After The Storm, Tornado Theory, Everyone Into Position, Refinery, Kates Theme, Reno, Twisters, You Did It, Kate
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Бенджамин Уоллфиш, известный композитор, создал захватывающий саундтрек к фильму Тюльпанная лихорадка. Теперь поклонники оригинальной музыки к фильму могут купить виниловую пластинку, которая выпущена в ограниченном тиражи на цветном виниле.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить OST - Twisters (Benjamin Wallfisch) (coloured) (0810155840563) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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