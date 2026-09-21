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Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка

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Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695158
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im Glad There Is You, Moon Love, Moonlight Becomes You, Imagination, Little Man Youve Had A Busy Day, Goodbye, All The Things You Are, No Ties, Happy Little Sunbeam, Beas Flat, Russ Job, Tommy Hawk

Отзывы о товаре Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im Glad There Is You, Moon Love, Moonlight Becomes You, Imagination, Little Man Youve Had A Busy Day, Goodbye, All The Things You Are, No Ties, Happy Little Sunbeam, Beas Flat, Russ Job, Tommy Hawk
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Trumpet Artistry (9120005653078) виниловая пластинка - стоимость товара 1610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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