Блендер настольный PTB 1834G
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1800
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693204
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
блендер, мерный колпачок, мини-измельчитель, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Функции и особенности
для эффективного перемешивания, подходит для колки льда и приготовления смузи, мини-измельчитель для перемалывания зёрен кофе, приготовления небольших порций соусов, дробления орехов, измельчения пряных трав и овощей
Размеры в упаковке, см
45х29х22
Вес, кг.
5.7
Описание товара Блендер настольный PTB 1834G
Блендер стационарный настольный 3 в 1 Polaris PTB 1834G - Этот без преувеличения мощный настольный блендер станет незаменимым помощником в Вашем доме. Он отлично подходит для приготовления смузи, протеиновых коктейлей и даже детских молочных коктейлей! С инновационным мини-измельчителем этот блендер легко превращается в кофемолку для перемалывания зерен кофе. Также данное устройство прекрасно подойдет для приготовления небольших порций соусов, дробления орехов, измельчения пряных трав и овощей. Теперь Вы можете готовить разнообразные блюда с минимальными усилиями.
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Теги товара: со стеклянной чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
блендер, мерный колпачок, мини-измельчитель, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Функции и особенности
для эффективного перемешивания, подходит для колки льда и приготовления смузи, мини-измельчитель для перемалывания зёрен кофе, приготовления небольших порций соусов, дробления орехов, измельчения пряных трав и овощей
Блендер стационарный настольный 3 в 1 Polaris PTB 1834G - Этот без преувеличения мощный настольный блендер станет незаменимым помощником в Вашем доме. Он отлично подходит для приготовления смузи, протеиновых коктейлей и даже детских молочных коктейлей! С инновационным мини-измельчителем этот блендер легко превращается в кофемолку для перемалывания зерен кофе. Также данное устройство прекрасно подойдет для приготовления небольших порций соусов, дробления орехов, измельчения пряных трав и овощей. Теперь Вы можете готовить разнообразные блюда с минимальными усилиями.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: со стеклянной чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: со стеклянной чашей
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