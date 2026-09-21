Утюг BRAUN SI 1019 RD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692777
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
красный
Прочее
ручная регулировка температуры
Страна бренда
Германия
Максимальная мощность, Вт
2000
Объём резервуара для воды
220
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
125
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
антикапля, система очистки от накипи, распыление воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг BRAUN SI 1019 RD
Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1019RD поможет превратить глажку в отдых!. Не любите долгие, многочасовые сеансы глажки одеждыx Хотите, чтобы достаточно было провести утюгом один раз – и все складки были бы сразу разглаженыx Теперь это вполне реально – вместе с паровым утюгом TexStyle 1 SI1019RD! Гладить станет так легко, что вы полюбите этот процесс. Удобная ручка утюга позволит вашей руке не уставать в процессе глажки, а его привлекательный и уютный дизайн поднимет вам настроение!
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
красный
Прочее
ручная регулировка температуры
Страна бренда
Германия
Максимальная мощность, Вт
2000
Объём резервуара для воды
220
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
125
Длина сетевого шнура
1.9
Развернуть
Функции и особенности
антикапля, система очистки от накипи, распыление воды
Страна производитель
Китай
Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1019RD поможет превратить глажку в отдых!. Не любите долгие, многочасовые сеансы глажки одеждыx Хотите, чтобы достаточно было провести утюгом один раз – и все складки были бы сразу разглаженыx Теперь это вполне реально – вместе с паровым утюгом TexStyle 1 SI1019RD! Гладить станет так легко, что вы полюбите этот процесс. Удобная ручка утюга позволит вашей руке не уставать в процессе глажки, а его привлекательный и уютный дизайн поднимет вам настроение!
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
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