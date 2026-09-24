Top.Mail.Ru
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 1
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 2
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 3
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 4
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 5
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 6
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 7
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 8
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 9
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 10
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Disco Crash
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974675261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Disco Crash
Жанр
House
Трек-лист
Rock The Boat - (feat. Pitbull / Dragonfly / Fatman Scoop), Fuck With You - (feat. Sophie Ellis-Bextor / Gilbere Forte), Wild Thing - (feat. Snoop Dogg), Far L'Amore - (feat. Raffaella Carra), Not Gangsta - (feat. Mr Shammi), Life - (feat. Ben Onono), Put Your Handz Up - (feat. Hot Rod), Tik Tok - (feat. Sean Paul), Around The World - (feat. Gilbere Forte), Rainbow Of Love - (feat. Ben Onono), The Network - (feat. KC Flightt), Magic Fly, House Music - (feat. Ron Carroll)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка

Disco Crash — шестой студийный альбом французского диджея Боба Синклара, выпущенный 20 февраля 2012 года на лейбле Yellow Productions. Издание на виниле. В альбом вошли синглы: «Tik Tok» при участии Шона Пола; «Far l'amore» при участии Раффаэллы Карра; «Me Not a Gangsta» при участии Mr Shammi и Colonel Reyel (ремикс альбомного трека «Not Gangsta»); «Rock the Boat» при участии Pitbull Dragonfly и Fatman Scoop; «Fuck with You» при участии Софи Эллис-Бекстор и Жильбера Форте. Джон О'Брайен из AllMusic написал, что Disco Crash стал "первым разом, когда Bob Sinclar собрал столь уважаемый состав гостей на одной пластинке".

Отзывы о товаре Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974675261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Disco Crash
Жанр
House
Трек-лист
Rock The Boat - (feat. Pitbull / Dragonfly / Fatman Scoop), Fuck With You - (feat. Sophie Ellis-Bextor / Gilbere Forte), Wild Thing - (feat. Snoop Dogg), Far L'Amore - (feat. Raffaella Carra), Not Gangsta - (feat. Mr Shammi), Life - (feat. Ben Onono), Put Your Handz Up - (feat. Hot Rod), Tik Tok - (feat. Sean Paul), Around The World - (feat. Gilbere Forte), Rainbow Of Love - (feat. Ben Onono), The Network - (feat. KC Flightt), Magic Fly, House Music - (feat. Ron Carroll)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Disco Crash — шестой студийный альбом французского диджея Боба Синклара, выпущенный 20 февраля 2012 года на лейбле Yellow Productions. Издание на виниле. В альбом вошли синглы: «Tik Tok» при участии Шона Пола; «Far l'amore» при участии Раффаэллы Карра; «Me Not a Gangsta» при участии Mr Shammi и Colonel Reyel (ремикс альбомного трека «Not Gangsta»); «Rock the Boat» при участии Pitbull Dragonfly и Fatman Scoop; «Fuck with You» при участии Софи Эллис-Бекстор и Жильбера Форте. Джон О'Брайен из AllMusic написал, что Disco Crash стал "первым разом, когда Bob Sinclar собрал столь уважаемый состав гостей на одной пластинке".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...