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Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка

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Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка - фото 1
Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Elliott Smith
Альбом (сингл)
Roman Candle
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка - фото 1
  • Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602547529442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Elliott Smith
Альбом (сингл)
Roman Candle
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Candle, Condor Avenue, No Name
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Roman Candle, Condor Avenue, No Name #1, No Name #2, No Name #3, Drive All Over Town, No Name #4, Last Call, Kiwi Maddog 20/20

Отзывы о товаре Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602547529442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Elliott Smith
Альбом (сингл)
Roman Candle
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Candle, Condor Avenue, No Name
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Roman Candle, Condor Avenue, No Name #1, No Name #2, No Name #3, Drive All Over Town, No Name #4, Last Call, Kiwi Maddog 20/20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Elliott Smith - Roman Candle (0602547529442) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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