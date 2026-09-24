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Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка

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Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
SPIKE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692681
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
SPIKE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
.This Town., Let Him Dangle, Deep Dark Truthful Mirror, Veronica, Gods Comic, Chewing Gum, Tramp The Dirt Down, Stalin Malone, Satellite, Pads, Paws And Claws, Baby Plays Around, Miss Macbeth, Any Kings Shilling, Coal-Train Robberies, Last Boat Leaving
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: .This Town., Let Him Dangle, Deep Dark Truthful Mirror, Veronica, Gods Comic, Chewing Gum, Tramp The Dirt Down, Stalin Malone, Satellite, Pads, Paws And Claws, Baby Plays Around, Miss Macbeth, Any Kings Shilling, Coal-Train Robberies, Last Boat Leaving



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
SPIKE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
.This Town., Let Him Dangle, Deep Dark Truthful Mirror, Veronica, Gods Comic, Chewing Gum, Tramp The Dirt Down, Stalin Malone, Satellite, Pads, Paws And Claws, Baby Plays Around, Miss Macbeth, Any Kings Shilling, Coal-Train Robberies, Last Boat Leaving
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: .This Town., Let Him Dangle, Deep Dark Truthful Mirror, Veronica, Gods Comic, Chewing Gum, Tramp The Dirt Down, Stalin Malone, Satellite, Pads, Paws And Claws, Baby Plays Around, Miss Macbeth, Any Kings Shilling, Coal-Train Robberies, Last Boat Leaving


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Elvis Costello - Spike (8719262024915) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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