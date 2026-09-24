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Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Shadows and Light
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692536
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asylum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Shadows and Light
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Introduction, In France They Kiss on Main Street, Edith and the Kingpin, Coyote, Goodbye Pork Pie Hat, The Dry Cleaner from Des Moines, Amelia, Pat S Solo, Hejira, Black Crow, Don S Solo, Dreamland, Free Man in Paris, Band Introduction, Furry Sings the Blues, Fools Fall in Love, Shadows and Light, a Boogie Man, Woodstock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка

Asylum Records

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Asylum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Shadows and Light
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Introduction, In France They Kiss on Main Street, Edith and the Kingpin, Coyote, Goodbye Pork Pie Hat, The Dry Cleaner from Des Moines, Amelia, Pat S Solo, Hejira, Black Crow, Don S Solo, Dreamland, Free Man in Paris, Band Introduction, Furry Sings the Blues, Fools Fall in Love, Shadows and Light, a Boogie Man, Woodstock
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Asylum Records
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - Shadows And Light (0603497826711) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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