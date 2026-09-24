Saint Just - Saint Just (0602435746104) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saint Just
Альбом (сингл)
Saint Just
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 692487
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435746104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saint Just
Альбом (сингл)
Saint Just
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Fiume Inondo, Il Risveglio, Dolci Momenti, Una Bambina, Corte, Saint Just This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Saint Just - Saint Just (0602435746104) виниловая пластинка
Окунитесь в мир музыкальной экспрессии с виниловой пластинкой Saint Just / Saint Just (Limited) (1LP). Этот ограниченный выпуск альбома является воплощением таланта и творчества группы Saint Just. Saint Just - это музыка, которая берет вас за душу и не отпускает до последней ноты. Каждая песня на пластинке пронизана эмоциями и наполнена глубокими текстами, которые заставляют задуматься и чувствовать. Купить виниловую пластинку Saint Just / Saint Just (Limited) (1LP) и заново испытать волшебство искусства. Этот альбом погрузит вас в мир музыкальных открытий и вдохновения. Он порадует ваш слух и оставит след в вашей душе. Разрешите себе насладиться звуками, которые позволят вам прочувствовать каждую ноту и каждое слово.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435746104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saint Just
Альбом (сингл)
Saint Just
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Fiume Inondo, Il Risveglio, Dolci Momenti, Una Bambina, Corte, Saint Just This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Окунитесь в мир музыкальной экспрессии с виниловой пластинкой Saint Just / Saint Just (Limited) (1LP). Этот ограниченный выпуск альбома является воплощением таланта и творчества группы Saint Just. Saint Just - это музыка, которая берет вас за душу и не отпускает до последней ноты. Каждая песня на пластинке пронизана эмоциями и наполнена глубокими текстами, которые заставляют задуматься и чувствовать. Купить виниловую пластинку Saint Just / Saint Just (Limited) (1LP) и заново испытать волшебство искусства. Этот альбом погрузит вас в мир музыкальных открытий и вдохновения. Он порадует ваш слух и оставит след в вашей душе. Разрешите себе насладиться звуками, которые позволят вам прочувствовать каждую ноту и каждое слово.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Saint Just - Saint Just (0602435746104) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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