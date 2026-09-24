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Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка

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Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 1
Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 2
Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 3
Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 4
Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 5
Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
The Very Best Of Era
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 1
  • Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 2
  • Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 3
  • Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 4
  • Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 5
  • Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465754742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
The Very Best Of Era
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ameno, Dont Go Away, The Mass, Mother, Avemano Orchestral, Enae Volare Mezzo, Misere Mani, Divano, Hymne, Dont You Forget This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка

Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен французский композитор Эрик Леви, стоящий за проектом ERA, использует воображаемый язык, напоминающий латынь. «The Very Best of Era» предлагает впечатляющую коллекцию лучших композиций из классических альбомов музыкального проекта Era, впервые представленную на виниле ограниченным тиражом. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.

Отзывы о товаре Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465754742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
The Very Best Of Era
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ameno, Dont Go Away, The Mass, Mother, Avemano Orchestral, Enae Volare Mezzo, Misere Mani, Divano, Hymne, Dont You Forget This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен французский композитор Эрик Леви, стоящий за проектом ERA, использует воображаемый язык, напоминающий латынь. «The Very Best of Era» предлагает впечатляющую коллекцию лучших композиций из классических альбомов музыкального проекта Era, впервые представленную на виниле ограниченным тиражом. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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