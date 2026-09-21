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Akon - Trouble (0602465200119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Akon - Trouble (0602465200119) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Akon - Trouble (0602465200119)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692428
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Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Akon - Trouble (0602465200119) виниловая пластинка

Переиздание в честь двадцатилетнего юбилея первого студийного альбома Trouble рэп-исполнителя Akon. Издание на виниле в гейтфолде.. Trouble был выпущен вервоначально 29 июня 2004 года. С такими хитами, как Lonely, Bananza (Belly Dancer) и Locked Up, альбом достиг первого места в чартах альбомов в США, Великобритании, Франции, Германии, Дании и Австралии. В США было продано 1.6 миллиона копий, что вознесло Akon на вершину славы и обеспечило ему место в Книге рекордов Гиннесса как самому продаваемому исполнителю в мире мастер-рингтонов!. Trouble переиздается впервые с момента его дебюта.

Отзывы о товаре Akon - Trouble (0602465200119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание в честь двадцатилетнего юбилея первого студийного альбома Trouble рэп-исполнителя Akon. Издание на виниле в гейтфолде.. Trouble был выпущен вервоначально 29 июня 2004 года. С такими хитами, как Lonely, Bananza (Belly Dancer) и Locked Up, альбом достиг первого места в чартах альбомов в США, Великобритании, Франции, Германии, Дании и Австралии. В США было продано 1.6 миллиона копий, что вознесло Akon на вершину славы и обеспечило ему место в Книге рекордов Гиннесса как самому продаваемому исполнителю в мире мастер-рингтонов!. Trouble переиздается впервые с момента его дебюта.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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