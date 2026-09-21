Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный в 1998 году, «Clone» является четвёртым полноформатным релизом от английской прог-метал-группы Threshold. Переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Группа Threshold основанная в конце 1980-х годов на юге Англии, быстро преуспела в создании собственного звучания, объединив влияния хэви-метала и прог-рока, чтобы создать характерное звучание, которое явно выделялось из коммерческой музыки того времени. Дискография Threshold была открыта в 1993 году, когда они выпустили свой дебютный альбом Wounded Land. Для записи четвертого альбома Clone к группе присоединился бывший вокалист Sargant Fury Эндрю «Мак» Макдермотт, который оставался с ними до 2007 года. Погрузитесь в прошлое Threshold и откройте для себя вечную классику, которая принесла группе легендарную репутацию. Переиздание альбома дополнено бонус-треками.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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