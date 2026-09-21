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Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка

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Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 1
Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 2
Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 3
Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Haken
Альбом (сингл)
Fauna
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 1
  • Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 2
  • Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 3
  • Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692331
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Характеристики

Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
#Inside Out
Barcode
[0196587623715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Haken
Альбом (сингл)
Fauna
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taurus, Nightingale, The Alphabet Of Me, Sempiternal Beings, Beneath The White Rainbow, Island In The Clouds, Lovebite, Elephants Never Forget, Eyes Of Ebony
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Taurus, Nightingale, The Alphabet Of Me, Sempiternal Beings, Beneath The White Rainbow, Island In The Clouds, Lovebite, Elephants Never Forget, Eyes Of Ebony

Отзывы о товаре Haken - Fauna (0196587623715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
#Inside Out
Barcode
[0196587623715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Haken
Альбом (сингл)
Fauna
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taurus, Nightingale, The Alphabet Of Me, Sempiternal Beings, Beneath The White Rainbow, Island In The Clouds, Lovebite, Elephants Never Forget, Eyes Of Ebony
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Taurus, Nightingale, The Alphabet Of Me, Sempiternal Beings, Beneath The White Rainbow, Island In The Clouds, Lovebite, Elephants Never Forget, Eyes Of Ebony
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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