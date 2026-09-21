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Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX

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Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 1
Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 2
Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 3
Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 4
Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 5
Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
нержавеющая сталь
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 4
  • Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 5
  • Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691918
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
нержавеющая сталь
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
43.5x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45x4x52 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
57х53х16
Вес, кг.
10.1

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX

Газ-контроль Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная конфорка WOK Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Металлические поворотные регуляторы Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Компактные габариты При сочетании компактных габаритов с высокой функциональностью, приборы шириной 45 сантиметров чаще пользуются популярностью в небольших кухнях или в кухнях, где бытовые приборы не должны занимать значительное количество пространства.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 465 CTX




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
нержавеющая сталь
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
43.5x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45x4x52 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газ-контроль Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная конфорка WOK Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Металлические поворотные регуляторы Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Компактные габариты При сочетании компактных габаритов с высокой функциональностью, приборы шириной 45 сантиметров чаще пользуются популярностью в небольших кухнях или в кухнях, где бытовые приборы не должны занимать значительное количество пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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