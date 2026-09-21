Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX
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Характеристики
Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX
Купольная кухонная вытяжка Korting легко справится даже с интенсивными запахами, ведь её производительность достигает внушительных 800 м? — идеально для просторных кухонь или активных кулинарных экспериментов. Благодаря трём скоростям регулировать мощность просто, а механическое управление делает процесс максимально быстрым и понятным. Работает вытяжка как в режиме отвода, так и циркуляции — гибкость для любого пространства. Модель оснащена как жировым, так и угольным фильтром, что обеспечивает чистоту воздуха и комфорт. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают больше свободы при установке. Благодаря сочетанию металла и стекла в корпусе вытяжка смотрится элегантно и современно в любом интерьере, а белый цвет добавляет свежести и визуальной лёгкости. Вес 7,35 кг делает монтаж удобным, а встроенное освещение создаёт дополнительный уют на кухне. Мощность вытяжки 188 Вт — это гармония между энергоэффективностью и высокой производительностью.
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