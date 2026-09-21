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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX купить с доставкой в Москве
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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX

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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX - фото 2
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691906
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, кг.
9.95

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX

Купольная кухонная вытяжка Korting легко справится даже с интенсивными запахами, ведь её производительность достигает внушительных 800 м? — идеально для просторных кухонь или активных кулинарных экспериментов. Благодаря трём скоростям регулировать мощность просто, а механическое управление делает процесс максимально быстрым и понятным. Работает вытяжка как в режиме отвода, так и циркуляции — гибкость для любого пространства. Модель оснащена как жировым, так и угольным фильтром, что обеспечивает чистоту воздуха и комфорт. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают больше свободы при установке. Благодаря сочетанию металла и стекла в корпусе вытяжка смотрится элегантно и современно в любом интерьере, а белый цвет добавляет свежести и визуальной лёгкости. Вес 7,35 кг делает монтаж удобным, а встроенное освещение создаёт дополнительный уют на кухне. Мощность вытяжки 188 Вт — это гармония между энергоэффективностью и высокой производительностью.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Развернуть
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная кухонная вытяжка Korting легко справится даже с интенсивными запахами, ведь её производительность достигает внушительных 800 м? — идеально для просторных кухонь или активных кулинарных экспериментов. Благодаря трём скоростям регулировать мощность просто, а механическое управление делает процесс максимально быстрым и понятным. Работает вытяжка как в режиме отвода, так и циркуляции — гибкость для любого пространства. Модель оснащена как жировым, так и угольным фильтром, что обеспечивает чистоту воздуха и комфорт. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают больше свободы при установке. Благодаря сочетанию металла и стекла в корпусе вытяжка смотрится элегантно и современно в любом интерьере, а белый цвет добавляет свежести и визуальной лёгкости. Вес 7,35 кг делает монтаж удобным, а встроенное освещение создаёт дополнительный уют на кухне. Мощность вытяжки 188 Вт — это гармония между энергоэффективностью и высокой производительностью.
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Отзывы


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