Настеная вытяжка Korting KHC 6839 X
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Характеристики
Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 X
Купольная кухонная вытяжка Korting — мощное и стильное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 800 м? быстро избавляет помещение от запахов и пара, а три скорости позволяют выбрать оптимальный режим под любой сценарий готовки. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают гибкость монтажа. Жировой фильтр надёжно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту воздуха и самого устройства. Механическое управление интуитивно понятно и простое, а встроенное освещение делает процесс приготовления комфортнее. Металлический корпус в серебристом цвете добавит кухне современный акцент. При весе 7,35 кг вытяжка остаётся прочной, но не громоздкой, а режимы отвода и циркуляции подходят как для вывода воздуха наружу, так и для работы без подключения к вентиляции.
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