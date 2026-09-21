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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692007
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 95330 GN
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting идеально впишется в современный интерьер благодаря стильному сочетанию черного металла и стекла. Производительность 550 м?/ч позволит быстро очистить воздух даже на большой кухне, а три скорости работы дадут гибкость в любой ситуации — от лёгких завтраков до насыщенных семейных ужинов. Эффективный жировой фильтр справится с частицами жира и запахами, поддерживая чистоту в доме. Есть возможность выбрать между отводом и циркуляцией — вытяжка подстроится под вашу кухню. Механическое управление простое и надёжное, а освещение приятно осветит рабочую зону. При мощности 137 Вт вытяжка остаётся экономичной, а диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает стабильную и тихую работу. Вес 14,2 кг придаёт модели прочность и устойчивость.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting идеально впишется в современный интерьер благодаря стильному сочетанию черного металла и стекла. Производительность 550 м?/ч позволит быстро очистить воздух даже на большой кухне, а три скорости работы дадут гибкость в любой ситуации — от лёгких завтраков до насыщенных семейных ужинов. Эффективный жировой фильтр справится с частицами жира и запахами, поддерживая чистоту в доме. Есть возможность выбрать между отводом и циркуляцией — вытяжка подстроится под вашу кухню. Механическое управление простое и надёжное, а освещение приятно осветит рабочую зону. При мощности 137 Вт вытяжка остаётся экономичной, а диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает стабильную и тихую работу. Вес 14,2 кг придаёт модели прочность и устойчивость.
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