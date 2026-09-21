Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691966
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Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GN
Кухонная вытяжка Korting — сочетание стиля и функциональности для современных интерьеров. Наклонная конструкция делает модель визуально легкой и добавляет пространства даже на небольшой кухне. Черное исполнение отлично впишется в модный дизайн, а комбинация металла и стекла смотрится особенно эффектно.
С тремя скоростями вентиляции и мощностью 190 Вт вытяжка быстро справляется с запахами и паром, а высокая производительность до 850 куб.м позволит поддерживать свежий воздух даже при интенсивной готовке. Возможность работы в режимах отвода и циркуляции расширяет сценарии установки.
Жировой фильтр эффективно задерживает частички жира и легко очищается. Диаметр воздуховода 120 мм делает монтаж универсальным. Сенсорное управление — современно и удобно, а встроенное освещение создаёт комфорт при готовке. Вытяжка весит 12 кг, что обеспечивает стабильность и надёжность.
Кухонная вытяжка Korting — сочетание стиля и функциональности для современных интерьеров. Наклонная конструкция делает модель визуально легкой и добавляет пространства даже на небольшой кухне. Черное исполнение отлично впишется в модный дизайн, а комбинация металла и стекла смотрится особенно эффектно.
С тремя скоростями вентиляции и мощностью 190 Вт вытяжка быстро справляется с запахами и паром, а высокая производительность до 850 куб.м позволит поддерживать свежий воздух даже при интенсивной готовке. Возможность работы в режимах отвода и циркуляции расширяет сценарии установки.
Жировой фильтр эффективно задерживает частички жира и легко очищается. Диаметр воздуховода 120 мм делает монтаж универсальным. Сенсорное управление — современно и удобно, а встроенное освещение создаёт комфорт при готовке. Вытяжка весит 12 кг, что обеспечивает стабильность и надёжность.
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