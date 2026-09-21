Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 X
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает компактность и внушительную производительность — она справится даже с интенсивной готовкой благодаря мощности до 800 м?/ч. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любого блюда, а механическое управление обеспечивает простоту использования в повседневной суете. Металл и стекло делают вытяжку долговечной и стильной — она украсит современную кухню. Режимы отвода и циркуляции универсальны: свежий воздух гарантирован вне зависимости от планировки. Встроенное освещение добавит яркости рабочей зоне, а жировой фильтр защитит кухню от частиц и запахов. Вытяжка весит 9,6 кг, обладает невысоким уровнем шума — 59 дБ, и легко подключается к воздуховоду диаметром 120 или 150 мм. Идеальный выбор для тех, кто ценит чистоту, тишину и удобство.
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