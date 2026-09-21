Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW
Кухонная вытяжка Korting с легкостью справится с запахами благодаря впечатляющей производительности — 800 м? в час хватит даже для просторной кухни. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим, будь то быстрое удаление пара или тихая работа. Вытяжка не только мощная, но и экономичная: потребляет всего 190 Вт. Уровень шума 59 дБ не потревожит домашний уют.
Встраиваемая конструкция и белый цвет гармонично интегрируются в современный интерьер, а сочетание металла и стекла добавляет изысканности. Механическое управление — это простота и надежность в эксплуатации. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы жира и защищает внутренности вытяжки. Возможны оба режима работы: как на отвод, так и на циркуляцию воздуха. Вытяжка оснащена удобным освещением, а воздуховоды диаметром 120 или 150 мм дадут свободу при установке. Весит модель всего 9,6 кг — это практично для монтажа и повседневного использования.
Кухонная вытяжка Korting с легкостью справится с запахами благодаря впечатляющей производительности — 800 м? в час хватит даже для просторной кухни. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим, будь то быстрое удаление пара или тихая работа. Вытяжка не только мощная, но и экономичная: потребляет всего 190 Вт. Уровень шума 59 дБ не потревожит домашний уют.
Встраиваемая конструкция и белый цвет гармонично интегрируются в современный интерьер, а сочетание металла и стекла добавляет изысканности. Механическое управление — это простота и надежность в эксплуатации. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы жира и защищает внутренности вытяжки. Возможны оба режима работы: как на отвод, так и на циркуляцию воздуха. Вытяжка оснащена удобным освещением, а воздуховоды диаметром 120 или 150 мм дадут свободу при установке. Весит модель всего 9,6 кг — это практично для монтажа и повседневного использования.
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GW