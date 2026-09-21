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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN купить с доставкой в Москве
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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN

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Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
2
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691903
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
2
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
45
Габаритные размеры
55.6-81.6x45x59.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х53х33
Вес, кг.
9.5

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN

Купольная кухонная вытяжка Korting — это сочетание мощности и стиля для вашей кухни. С производительностью 850 м? в час она быстро и эффективно удаляет запахи, а три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любого блюда. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают больше возможностей для монтажа. Механическое управление делает использование вытяжки простым и понятным. Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, защищая кухню и вытяжку. Металлический корпус в элегантном чёрном цвете подчеркнёт современный интерьер. При весе 7,35 кг вытяжка остаётся устойчивой и прочной, а длина электрошнура 45 см обеспечивает удобство подключения. Встроенная подсветка добавит уюта и комфорта при готовке. Выбирайте Korting для чистого и свежего воздуха на вашей кухне!

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
2
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Развернуть
Длина электрошнура, см
45
Габаритные размеры
55.6-81.6x45x59.8
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная кухонная вытяжка Korting — это сочетание мощности и стиля для вашей кухни. С производительностью 850 м? в час она быстро и эффективно удаляет запахи, а три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любого блюда. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают больше возможностей для монтажа. Механическое управление делает использование вытяжки простым и понятным. Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, защищая кухню и вытяжку. Металлический корпус в элегантном чёрном цвете подчеркнёт современный интерьер. При весе 7,35 кг вытяжка остаётся устойчивой и прочной, а длина электрошнура 45 см обеспечивает удобство подключения. Встроенная подсветка добавит уюта и комфорта при готовке. Выбирайте Korting для чистого и свежего воздуха на вашей кухне!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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